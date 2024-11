Qualifs CAN 2025 : le Libéria s’impose face au Togo et garde espoir

Éliminatoires CAN

Ce mercredi soir, le Liberia est parvenu à se défaire du Togo (1-0), au Samuel Kanyon Doe Stadium de Paynesville. Dans une rencontre globalement dominée par les Togolais (55% de possession, 18 tirs), les hommes de Nibombe Daré n’ont pas réussi à trouver la faille à cause de leur maladresse devant les buts (3 frappes cadrées) et se sont finalement fait punir en fin de rencontre.

Le Liberia est parvenu à s’imposer grâce à un but de Mohammed Sangaré sur penalty (1-0, 83ème). Grâce à sa victoire, le pays de George Weah (4 pts) remonte à 3 points de la Guinée-équatoriale (7 pts), deuxième du groupe E des éliminatoires pour la CAN 2025. L’Algérie, première du groupe et déjà qualifiée (12 points) avec quatre victoires en quatre matches se rendra sur la pelouse de son dauphin la Guinée-Équatoriale, ce jeudi à 14 heures.