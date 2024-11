Les 24 qualifiés pour la CAN 2025 sont connus

Avec le Mozambique qui a gagné 2-1 face à la Guinée-Bissau, on connaît désormais les 24 pays qui participeront à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il y a évidemment le Maroc qui est pays hôte ainsi que la plupart des favoris comme le Cameroun, l’Algérie, le Sénégal, l’Égypte, la Côte d’Ivoire ou le Nigeria.

On note néanmoins trois gros absents avec le Ghana quadruple vainqueur de la compétition ainsi que la Guinée et le Cap-Vert, qui avaient atteint les quarts de finale de la CAN 2023. Belle performance en revanche pour les Comores et le Botswana qui connaissent ainsi leur deuxième participation à une Coupe d’Afrique des Nations.

Les 24 qualifiés