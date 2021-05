Fabio Paratici quitte la Juventus

Après une saison très difficile, la Juventus a décidé de faire un grand ménage. Comme évoqué depuis plusieurs mois par la presse italienne, Fabio Paratici quitte la Vieille Dame. Le club vient d'officialiser la nouvelle. «Après onze saisons de travail intense, de victoires et de grande passion sur le terrain et derrière le bureau, Fabio Paratici, directeur général de la zone de football de la Juventus, quittera le club. Son contrat, qui expire le 30 juin 2021, ne sera pas renouvelé. Le manager de la Juventus et le président Agnelli se sont rencontrés aujourd'hui au quartier général de la Juventus».

Le dirigeant a confié : «ce furent des années merveilleuses, de croissance professionnelle et d'émotions fortes. La Juventus m'a donné l'opportunité d'exercer mon activité en toute liberté et sans condition dans le plein respect de mon rôle. Pour cela, je tiens à remercier tout le club, mon personnel, les employés, les collaborateurs, les joueurs, les entraîneurs, les actionnaires et, en particulier, le président, Andrea Agnelli. Un chapitre important de ma carrière se termine, en attendant de nouveaux défis». Une page se tourne.