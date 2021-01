Droits TV : la LFP songe à autodiffuser les rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 !

La suite après cette publicité

Fin décembre et après de longues négociations, le Tribunal de commerce de Nanterre validait l'accord entre Mediapro et la LFP, restituant de fait les droits de diffusions des championnats de France professionnels à la Ligue. Cette dernière mettait ainsi un terme au feuilleton Mediapro et se donnait quelques semaines pour trouver un successeur au groupe sino-espagnol. Tout semblait alors clair. Canal+, qui disposait de deux affiches de Ligue 1, paraissait disposé avec l'aide de beIN Sports à récupérer l'intégralité des droits de la Ligue 1 et Ligue 2. L'Équipe évoquait même une offre orale de l'ordre de 590 M€ par an assortis de 100 millions d'euros de bonus.

Trois semaines plus tard, rien n'a bougé et Téléfoot continue toujours, faute de mieux, à diffuser comme si de rien n'était, et comme elle l'a fait depuis le mois d'août, la Ligue 1 et la Ligue 2. Oui mais voilà, depuis l'interview accordée au Figaro de Maxime Saada, indiquant son souhait de restituer le lot 3 (ce lot coûte 330 M€ par saison à Canal+ et comprend 2 matchs de L1 par journée, ndlr) pour un nouvel appel d'offres, le football français a pris peur. En coulisses, certains présidents de Ligue 1 commencent même à paniquer. En marge de la présentation d'Islam Slimani, Jean-Michel Aulas n'en menait d'ailleurs pas large et tentait de calmer le jeu vis-à-vis de la chaîne cryptée.

La LFP pourrait décider de diffuser elle-même la Ligue 1 en OTT !

Du côté de la Ligue, on explore différentes pistes. Selon France Info, l'une des hypothèses creusées par la LFP serait d'autodiffuser les rencontres via sa propre chaîne internet. Selon une source proche du dossier interrogée par France Info, cette solution prendrait même de l'épaisseur au sein de la Ligue, dont le conseil d'administration se réunit en urgence ce jeudi. L'idée serait de diffuser chaque journée de Ligue 1 et Ligue 2 en OTT en passant par internet ou une application. Ce que font actuellement tous les diffuseurs (RMC, la chaîne Téléfoot et même Canal+ via My Canal) en marge de leur diffusion via la télévision classique.

Cette possibilité, qui ne permettrait de dégager que des recettes très en deçà des normes du marché, ne serait que provisoire, indique France Info, mais permettrait d'apporter une solution viable le temps qu'un possible appel d'offres soit finalisé. Reste donc à savoir si cette solution d'autodiffusion sera retenue ou même envisagée par le conseil d'administration de la Ligue. Une chose est sûre, le temps presse puisque la chaîne Téléfoot s'est engagée pour le moment à assurer la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'au 31 janvier...