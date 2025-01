Bernardo Silva admire deux joueurs du PSG

Trois jours avant le choc en Ligue des Champions entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, Bernardo Silva était invité au micro de Téléfoot pour évoquer entre autres son adversaire dans ce match de la peur. Et l’international portugais n’a pas tari d’éloges sur les qualités du PSG, notamment dans le cœur du jeu. «Je suis fan de Vitinha et Joao Neves, ce sont des joueurs magnifiques avec le ballon. J’ai une grande admiration pour eux», a expliqué le milieu de terrain de Manchester City.

L’ancien monégasque a aussi vanté les mérites des deux ailiers du PSG, surtout Ousmane Dembélé. «J’aime beaucoup Barcola, Dembele est capable de faire la différence à chaque moment. Je me souviens, quand j’étais encore en France, il ne savait même pas s’il était gaucher ou droitier, il frappait comme il voulait», s’amusait Bernardo Silva au micro de TF1. Le Portugais a conclu en mettant en avant «un match avec une énorme intensité, parce que les deux équipes vont être obligées de gagner. On a un ou deux points de plus que le PSG, on ne s’attendait pas à être dans cette position, ça va être un match avec beaucoup de pression».