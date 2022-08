OM : les étranges choix d’Igor Tudor

La suite après cette publicité

Ce samedi soir, contre Nantes, l'Olympique de Marseille jouait sa troisième journée de Ligue 1 et sa deuxième à l'Orange Vélodrome. Sur les coups de 20h, lorsque l'on découvre les compositions d'équipe, on était un peu tous surpris. Alexis Sanchez était titulaire, mais il était le seul vrai élément offensif de cette équipe puisqu'il était soutenu uniquement par Mattéo Guendouzi, loin d'être un meneur de jeu, et Gerson.

Si le Brésilien a plus l'habitude, si on se réfère à l'année passée, d'être décisif offensivement, ce n'est évidemment pas le cas de l'ancien Gunner. D'ailleurs, nous n'étions pas les seuls surpris. Antoine Kombouaré l'était aussi : « quand je reçois les compositions d'équipe, je suis très surpris. Quand je vois l'attaque avec Alexis, Guendouzi et Gerson puis un milieu de terrain avec Veretout et le petit Valentin Rongier... Je suis surpris ».

Les supporters veulent trois attaquants, Tudor de l'équilibre

Igor Tudor, lui, ne comprenait pas vraiment le problème et considérait bel et bien qu'il avait commencé avec trois attaquants : « je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez dire. Je pense qu'avec même tous les joueurs défensifs, on aurait dû marquer trois ou quatre buts, ce qui nous a manqué c'est le dernier geste. Ce qui est important c'est de maintenir l'équilibre. Je comprends les supporters qui veulent trois attaquants devant, mais c'est compliqué. Ça dépendra des matches et des sensations, mais ce qui est important, c'est cet équilibre ».

Même en cours de jeu, il a pris certaines décisions assez improbables comme remplacer Leonardo Balerdi, qui évoluait axe gauche, par un Sead Kolasinac pas franchement à l'aise défensivement, qui joue plus piston. Et, même s'il fallait faire un choix compliqué suite à l'exclusion de Samuel Gigot, la sortie d'Ünder, qui avait des jambes, a surpris. Jusqu'ici, cela fonctionne. Mais ça va se compliquer quand la réussite ne sera plus là. Surtout dans ce Vélodrome bien décidé à ne rien laisser passer.