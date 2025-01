Real Madrid : David Villa s’exprime sur le début de saison de Kylian Mbappé

Après une première moitié de saison sous le maillot du Real Madrid, les premiers constats commencent à tomber autour de Kylian Mbappé. Après Jorge Valdano, c’est au tour de l’ancien attaquant du FC Barcelone David Villa de s’exprimer sur les premiers mois de l’international français en Liga. Pour l’Espagnol, « Mbappé est dans un processus d’adaptation normal et nécessaire pour un joueur de haut niveau. » Le champion du monde 2010 n’est pas inquiété par le manque d’efficacité face au but de Kylian Mbappé, expliquant que « même s’il joue comme attaquant, je ne pense pas qu’il soit un attaquant typique comme moi. Il a bien d’autres meilleures conditions que moi, mais ce n’est pas facile de se faire dire qu’il faut marquer quatre buts par match. »

« D’accord, il manque des occasions. Mais qui ne le fait pas ? Il a quand même marqué un nombre correct de buts. Je ne suis pas enclin à complimenter le Real Madrid, mais c’est une excellente nouvelle pour Madrid et la Liga d’avoir Mbappé », a conclu David Villa lors d’une interview accordée à AS. Un nouvel avis pour Kylian Mbappé, qui cherchera à finir au mieux sa saison avec le Real Madrid, dans le dur en Ligue des Champions mais lancé dans la course au titre en Liga.