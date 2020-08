FC Barcelone : l'Ajax Amsterdam préparerait le retour de Luis Suarez

Depuis l'élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (2-8), le FC Barcelone est en pleine tempête. Entre l'avenir de Lionel Messi, celui de Quique Setien et les déclarations fracassantes de Gerard Piqué au coup de sifflet final, les Blaugranas ont beaucoup de dossiers chauds à régler. Et un autre pourrait s'ajouter sur la liste des dirigeants catalans. En fin de contrat en juin 2021, comme la Pulga, Luis Suarez n'a pas encore prolongé et pourrait donc aller voir ailleurs cet été. Et cela tombe bien car une formation serait intéressée.

Selon les informations de la chaîne de télévision uruguayenne Teledoce, l'Ajax Amsterdam serait en train de préparer une offre pour tenter de faire revenir l'avant-centre uruguayen, qui avait porté le maillot du club néerlandais d'août 2007 à janvier 2011. Le principal concerné, lui, serait actuellement en pleine réflexion sur son avenir. Pour rappel, le numéro 9 avait inscrit 111 buts en 159 matches avec la formation des Pays-Bas.