Hector Cuper limogé de la sélection de la RDC ?

Après avoir raté la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun et avoir perdu la qualification à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, le bilan sportif de la République Démocratique du Congo reste compliqué, en plus des soucis en interne entre certains joueurs et la fédération. De plus, le Ministère des Sports et des Loisirs de la RDC a a informé le sélectionneur argentin Hector Cuper, en poste chez les Léopards depuis mai 2021, de sa volonté de résilier son contrat.

«Au nom du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, j’ai le regret de vous notifier notre volonté de résilier le contrat conclu avec vous en date du 30 mai 2021. (...) Il vous est reproché des manquements à vos devoirs d’entraineur notamment la non-amélioration des performances de l’Equipe Nationale tels que stipulés à l’art 3, point V : établir des tactiques, des méthodes d'entrainement et de jeu pour le bénéfice et l'amélioration des performances des équipes nationales», peut-on lire dans le préavis de résiliation adressé au technicien de 66 ans.