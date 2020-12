Le Top 10 des maillots de foot de 2020

10 - le maillot domicile du Red Star 93

On ouvre ce classement avec un club français : le Red Star FC 93. Même si le club francilien n'évolue qu'en troisième division, son équipementier adidas l'a choyé avec un design personnalisé. Cette tenue conçue en collaboration avec l’artiste Acid FC présente un motif « Toile de Jouy », faisant référence aux antiquités que l’on trouve au marché aux Puces, collé au stade Bauer. Ce maillot retrace aussi, sous la forme de saynètes, l’histoire du club, vieille de plus de cent ans, de sa création par Jules Rimet aux équipes féminines actuelles.

9 - le maillot extérieur de l'AS Roma

Sobriété et tradition. C'est le leitmotiv du maillot extérieur concocté par Nike pour l'AS Roma en 2020. On apprécie particulièrement le col polo bordeaux avec un liseré doré qui rend ce maillot élégant mais également l'iconique logo "Lupetto" (le louveteau) en noir sans badge autour, pour rappeler les années 1980. Certains apprécient moins la couleur ivoire utilisée en fond et le gros logo du sponsor "Qatar Airways" mais cette tenue reste élégante et peu se porter aussi bien dans un stade que dans la ville.

8 - le maillot extérieur de l'Ajax Amsterdam

Du côté des Pays-Bas et d’Amsterdam, adidas a opté pour du gris sur le maillot extérieur du club ajacide. Les nuances de gris s’entremêlent dans les bandes verticales et diagonales et mettent en avant le logo rouge et blanc de l’Ajax. Ces deux couleurs se retrouvent également sur le col rond pour apporter du contraste à cette tenue qui a fait fureur auprès des supporters de l'Ajax qui ont fait saturer la boutique en ligne du club quelques heures après sa mise en vente.

7 - le maillot extérieur de l'AS Monaco

Kappa est un vrai spécialiste des maillots de football. L'équipementier italien nous régale généralement avec ces tenues très avancées d'un point de vue technologique mais également esthétique. De retour à l'AS Monaco en 2019, Kappa nous a ressorti le maillot extérieur jaune et bleu marine qui rappelle la fin des années 1990. On retrouve la traditionnelle diagonale imaginée par la Princesse Grace Kelly et des logos blancs pour ne pas gâcher la tenue. La coupe cintrée du maillot donc encore plus d'allure aux joueurs de Niko Kovac.

6 - le maillot extérieur de Manchester City

En cette saison 2020/2021, Puma s'est appliqué à donner un fort caractère identitaire sur chaque tenue conçue. On peut notamment le voir sur les maillots de Manchester City avec plusieurs références à la ville sur les maillots domicile et extérieur. C'est justement le maillot extérieur que l'on souhaite mettre en avant avec un imprimé qui représente le quartier de Castlefield, ses canaux et son pont emblématique. Ce maillot sombre est sublimé par l'ajout d'une couleur bronze sur les différents logos du maillot.

5 - le maillot domicile de l'AC Milan

La beauté vient parfois de la simplicité et du respect des traditions. C'est justement ce sur quoi c'est engagé l’équipementier allemand Puma pour le maillot domicile de l'AC Milan. Si l'on retrouve les classiques bandes noires et rouges, Puma a particulièrement tenu à mettre en valeur l’architecture de la ville, et notamment la Galleria Vittorio Emanuele II. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une galerie commerçante datant de 1867 qui sépare le théâtre La Scala et le Dôme de Milan. Un maillot d'apparence simple mais qui cache beaucoup de caractère.

4 - le maillot third du RB Leipzig

Certains le détestent mais n'est pas notre cas. Pour le troisième maillot du RB Leipzig, Nike a souhaité marquer le coup avec un imprimé original et coloré inspiré d’un coloris de la légendaire Air Max 98. On retrouve notamment une nuance de bleu accompagnée d'un orange "kumquat" que l'on peut voir sur les taureaux de Red Bull, l’écusson du club de la Saxe et le logo Nike.

3 - le maillot domicile du PSG

Pour les 50 ans du PSG, Nike devait marquer les esprits et le coeur des supporters parisiens. Quoi de mieux pour ce faire que de relancer un design iconique du club avec le retour des fameuses bandes Hechter, inventées lors de la saison 1973/1974. Modernité oblige, Nike a appliqué ces dernières technologies sur ce maillot, avec une coupe plus cintrée et un léger imprimé ton sur ton, qui a évidemment fait mouche auprès des fans du PSG.

2 - le maillot extérieur Barça

Combiner de l'or avec du noir, ça fonctionne généralement bien. C'est encore le cas pour ce maillot extérieur du Barça de la saison 2020/2021. Si les résultats du club catalan ne suivent pas, cette tenue extérieure donnent une élégance particulièrement aux hommes de Ronald Koeman. À noter que l'on retrouve les couleurs jaune et rouge du drapeau catalan au dos du maillot.

1 - le maillot réédité de la saison 1990 d'Arsenal

Beaucoup d'équipementiers surfent sur la nostalgie, sur le vintage car c'est particulièrement tendance en ce moment. La réédition d'un maillot domicile de la saison 1990/1991 des Gunners sortie en cette fin d'année 2020 en est un bel exemple. À vrai dire, c'est une franche réussite puisqu'adidas a parfaitement réussi à mettre au goût du jour un design oublié grâce à l'apport de matériaux plus modernes. L'imprimé léger ton sur ton au centre ajoute du cachet supplémentaire à ce maillot également doté d'un col croisé et de manches blanches du plus bel effet.

