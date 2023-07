Nantes : Ludovic Blas annonce son départ

À 25 ans et après quatre saisons passées au FC Nantes (45 buts, 19 passes décisives en 159 rencontres), Ludovic Blas vient d’annoncer son départ. Le milieu offensif a tenu à publier un message aux supporters nantais. Le joueur ne quittera pas la Bretagne puisqu’il est attendu à Rennes. Le SRFC a d’ailleurs déboursé environ 15 M€ pour se l’offrir.

«Chers supporters, je tenais à vous écrire ces quelques mots pour vous dire au revoir. Après quatre saisons passées sous le maillot nantais, une nouvelle opportunité s’offre à moi non loin d’ici. Sachez que je n’ai jamais triché, et fait beaucoup de sacrifices pour porter au plus haut nos couleurs, peu importe les circonstances. Même si mon choix n’a pas été simple et suscite de l’incompréhension pour certains d’entre vous, j’espère que la plupart le comprendront. C’était une chance que je ne pouvais laisser passer, et un nouveau challenge à la hauteur de mes ambitions. J’ai eu l’honneur de participer à des aventures historiques avec le @fcnantes, en Coupe de France comme en Coupe d’Europe, je serai toujours fier d’avoir porté ce maillot et reconnaissant d’avoir pu inscrire la première ligne de mon palmarès ici. Après cette saison éprouvante, où il aura fallu encore se battre jusqu’au bout, je suis heureux de laisser le club à sa place en Ligue 1, et lui souhaite un avenir prospère et serein. J’ai une pensée toute particulière pour les supporters qui m’attendaient parfois jusque tard pour une photo ou une signature à la fin des matchs. Je quitte le FCN mais je ne vous oublie pas. Merci encore pour toute votre affection. Avec toute mon amitié, et mon respect. Ludo», a-t-il posté sur son compte Instagram officiel.

