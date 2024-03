PSG : Marquinhos devrait être là contre la Real Sociedad

Absent de l’équipe parisienne depuis le 17 février et le match gagné à Nantes (2-0), Marquinhos récupéré depuis deux semaines d’une blessure au mollet. Le défenseur parisien a repris en partie l’entraînement collectif aujourd’hui et devrait faire partie du groupe du PSG pour le match de cette semaine en Ligue des champions selon L’Équipe. Même si rien n’est acté, le staff parisien est confiant pour sa participation au match retour huitièmes de finale retour face à la Real Sociedad.

La suite après cette publicité

Le capitaine parisien a des sensations positives à l’entraînement, mais il a toutefois loupé 2 matchs de Ligue 1 et manquera certainement de rythme. Danilo Pereira et Marco Asensio sont encore très incertains. Le Portugais est encore resté en salle, alors que l’Espagnol est blessé à la cuisse depuis vendredi et le match contre Monaco.