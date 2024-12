La nouvelle recrue étonnante du Real Madrid

Le Real Madrid est confronté à une grosse vague de blessures cette saison, et Carlo Ancelotti doit souvent composer avec un effectif très diminué. C’est le cas dans le secteur défensif notamment. Alors qu’Antonio Pintus, le préparateur physique vedette des Merengues, reçoit de plus en plus de critiques, la direction tente logiquement de trouver des solutions.

Comme l’indique Relevo, le club vient d’embaucher Itziar González de Arriba, nutritionniste reconnue qui travaille déjà avec plusieurs joueurs d’élite comme Dani Carvajal. Le Real Madrid veut optimiser l’alimentation de ses joueurs pour favoriser la récupération et réduire le risque de blessures de ses joueurs. Elle est notamment spécialisée dans la physiogénomique, science qui étudie l’altération des gènes à travers des nutriments que le corps ingère. Elle ne marquera pas de buts, mais elle pourrait s’avérer être une recrue très utile…