MLS : la technique insolite du président de Toronto pour recruter Lorenzo Insigne

C'est assurément l'un des transferts les plus surprenants de ce mercato d'hiver. Lorenzo Insigne, 30 ans, champion d'Europe avec l'Italie et capitaine de son club de coeur le SSC Napoli, va quitter sa chaude Italie natale pour découvrir le glacial Canada, et plus précisément Toronto et son club de football, franchise de MLS. Le président du club, Bill Maning, aussi bien dans une démarche commerciale que sportive, s'est rendu sur le célèbre site regroupant toutes sortes d'informations et de statistiques sur le football : Transfermarkt.

Une fois sur le site il s'est rendu sur l'effectif italien champion d'Europe dans l'espoir de trouver un joueur arrivant en fin de contrat cet été, et qui pourrait apporter quelque chose au niveau sportif mais également au niveau commercial. Lorenzo Insigne remplissait toutes ces cases. Bill Maning explique : «je suis allé sur le site Transfermarkt et j'ai regardé quels joueurs de l'équipe nationale italienne arrivaient en fin de contrat. Et Lorenzo était l'un des ces rares joueurs. J'ai commencé à noter les joueurs qui me semblaient être de classe mondiale, et qui selon moi auraient une valeur commerciale sur ce marché». Déroutant...