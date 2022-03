Un gros prétendant déjà écarté de la course pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

On approche du dénouement. Erling Haaland va vraisemblablement changer de club cet été, les possibilités qu'il reste à Dortmund s'étant visiblement évaporées. Et forcément, tout l'Europe du foot convoite ce talent, sachant en plus que le prix de son transfert sera relativement abordable, avec une clause libératoire de 75 millions d'euros. Même si, il faudra lui offrir un joli salaire et régler des primes et commissions à son entourage.

Selon divers médias, le prix total de l'opération s'éleverait à environ 350 millions d'euros sur 5 ans, un investissement qui risque d'être très vite rentable, mais qui comporte aussi, logiquement, des risques. Et comme l'indique le quotidien Marca, un des principaux prétendants du Norvégien n'est plus dans le coup...

Un prix prohibitif

Le média espagnol indique que le Barça n'est plus dans le coup, et qu'il ne l'a jamais vraiment été malgré les insinuations et les sorties médiatiques de Joan Laporta. Le Norvégien n'a pas dit non aux Catalans, mais ces derniers n'ont pas les moyens de l'enrôler. Aujourd'hui, il n'y a que deux clubs en course : le Real Madrid et Manchester City.

Le Real Madrid est prêt à tout pour s'offrir Haaland et Mbappé le même été, mais Manchester City a aussi des arguments à faire valoir. Dans ce dossier où le Borussia Dortmund n'aura pas de pouvoir de décision vu que la clause sera levée, c'est logiquement le principal concerné qui aura le dernier mot...