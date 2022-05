Rennes - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Choc au sommet entre le Stade Rennais, cinquième, et l'Olympique de Marseille, deuxième, ce samedi à 21 heures dans le cadre de la 37ème et avant dernière journée de Ligue 1. Au Roazhon Park, Rennais et Marseillais auront forcément à cœur de remporter les trois points pour augmenter leurs chances de terminer sur le podium du championnat de France et ainsi de joueur l'Europe. Vainqueurs du FC Lorient (3-0) le week-end dernier, les hommes de Jorge Sampaoli, privés de Dimitri Payet (blessé et forfait jusqu'à la fin de la saison), devront confirmer pour conforter cette place de dauphin du PSG, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions.

De son côté, le Stade Rennais, dernièrement défait sur la pelouse du FC Nantes (1-2) à la surprise générale, devra retrouver le chemin de la victoire pour continuer d'espérer accrocher une troisième place qualificative pour la prochaine C1. À six points de la deuxième place occupée par Marseille mais avec une meilleure différence de buts, les Bretons peuvent même encore finir deuxièmes en cas de faux pas de la concurrence. Au pied du mur après le revers concédé face aux Canaris, les Rennais n'ont cependant plus le choix et se doivent de réagir.

Un match pour l'Europe !

Pour cette rencontre, Bruno Genesio, toujours privé de Kamaldeen Sulemana, Jeremy Gelin et Loic Bade, devrait donc aligner un 4-3-3. Présent dans les cages rennaises, Gomis sera ainsi protégé par un quatuor défensif composé de Traoré, Omari, Aguerd, et Truffert. Dans l'entrejeu, Majer et Santamaria pourraient être associés à Tait. Enfin sur le front de l'attaque bretonne, Bourigeaud est pressenti pour débuter aux côtés de Laborde et Terrier, deuxième meilleur buteur de Ligue 1.

De son côté, l'OM a connu une hécatombe de blessés lors des dernières semaines. Si la plupart s'en sont remis, certains restent souffrants. Dès lors, Jorge Sampaoli devra composer sans Cédric Bakambu, Leonardo Balerdi, Dimitri Payet ou encore Konrad de la Fuente et devrait donc opter pour un 3-4-3. Dans les buts, Mandanda pourrait être préféré à Lopez. Pour protéger le dernier rempart marseillais, Saliba, Kamara et Caleta-Car sont annoncés titulaires en défense centrale. Au milieu de terrain et bien aidés par Rongier et Luan Peres dans des rôles de piston, Guendouzi et Gueye devraient débuter. Enfin, Under, Gerson et Harit formeront le trio offensif marseillais.

