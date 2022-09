Brésil-Ghana : les compositions officielles

À moins de deux mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Brésil affronte le Ghana pour son premier des deux derniers matches amicaux avant la grande compétition. Exceptionnellement, la Seleçao va disputer ses rencontres en France, au Stade Océane au Havre ce vendredi soir et au Parc des Princes contre la Tunisie mardi. Pour rappel, pour le Mondial, les Auriverdes sont dans le groupe G avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun tandis que les Blacks Stars sont dans le groupe H avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud.

Pour ce match amical, Tite aligne un 4-4-2 avec Alisson en gardien, une arrière-garde Militao, exceptionnellement à droite, T.Silva, Marquinhos et Telles, Paqueta et Casemiro dans l'entrejeu, Raphinha et Vinicius sur les ailes et enfin Neymar en soutien de Richarlison. En face, Otto Addo aligne un 4-4-2 avec Wollacot dans les cages, Odoi, Amartey, Djiku et Baba en défense, Partey au milieu, Sulemana et A.Gyan sur les ailes et enfin A.Ayew, Kudus et J.Ayew devant.

Les compositions officielles :

Brésil : Alisson - Militão, Silva, Marquinhos, Telles - Raphinha, Paqueta, Casemiro, Vinicius - Richarlison, Neymar

Ghana : Wollacot - Odoi, Amartey Djiku, Baba - Partey - Sulemana, A.Gyan - A.Ayew, Kudus, J.Ayew