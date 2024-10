Lazio-Nice : les compositions officielles

Les fans d’aigles vont être ravi pour cette deuxième journée d’Europa League puisque la Lazio reçoit Nice dans son antre du Stadio Olimpico (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 18h45 sur Foot Mercato). Si les Romains ont sèchement battu le Dynamo Kiev, Nice peut se féliciter d’avoir fait un nul contre la Sociedad.

Marco Baroni a couché un 4-2-3-1 dans lequel nous retrouvons celui qui sera du voyage avec les Bleus pour la future trêve internationale, Matteo Guendouzi. L’inévitable Taty Castellanos, qui commence à faire oublier Ciro Immobile, sera seul en pointe, accompagné sur les ailes de Tchaouna et du vétéran Pedro. Du côté de Franck Haise, c’est un 3-4-2-1. Moukoko devra bonifier les ballons qu’il recevra de Boga et Bouanani, le vétéran et capitaine Dante est bien évidemment titulaire.

Les compositions officielles :

Lazio : Mandas - Marusic, Patric, Gila, Pellegrini - Guendouzi, Vecino - Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro - Castellanos

Nice : Bulka - Ndayishimiye, Dante, Bombito - Clauss, Rosario, Boudaoui, Louchet - Bouanani, Boga - Moukoko