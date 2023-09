Le gros tacle de Nasser Al-Khelaïfi au Real Madrid et au Barça

La suite après cette publicité

Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi est aussi président de l’ECA, l’Association européenne des clubs. Ce jeudi, il a d’ailleurs été réélu à la tête de l’association à Berlin. Après cela, il s’est exprimé en conférence de presse. Et NAK n’a pas manqué d’envoyer un tacle au Real Madrid et au FC Barcelone. Ses propos sont relayés par AS.

«Je l’appelle la 'Pas de Super League’. Personne ne veut y participer. Nous ne nous soucions pas de ce qu’ils font. Ils sont dehors. Avant, il y avait trois équipes, maintenant il y en a deux… (la Juventus n’est plus dans le projet contrairement au Real Madrid et au Barça, ndlr). Je ne pense pas qu’il y ait de danger. Nous nous concentrons sur l’Europe et nos clubs. Nous avons les meilleures compétitions et les plus importantes, les meilleurs joueurs. Il ne m’appartient pas de juger ce qui se passe en dehors de l’Europe. Nous nous concentrons sur nous-mêmes.» Les Merengues et les Culés apprécieront…