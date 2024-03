Amicaux : pour la première de Petkovic, l’Algérie s’impose sur le fil contre la Bolivie

L’Algérie a enfin entamé son (vrai) changement suite à une nouvelle CAN calamiteuse en Côte d’Ivoire. Après un mandat historique, mais qui s’est mal terminé, Djamel Belmadi a été remplacé par Vladimir Petkovic. Pour son premier rassemblement, l’ancien sélectionneur de la Suisse s’était illustré en faisant plusieurs choix forts dans sa liste. Alors que plusieurs cadres comme Riyad Mahrez, Islam Slimani ou encore Youcef Belaïli n’étaient pas sélectionnés pour le rassemblement de mars, plusieurs revenants étaient à signaler comme Yassine Benzia ou encore Yacine Brahimi. L’attaquant d’Al-Gharafa était d’ailleurs capitaine ce soir face à la Bolivie. Face à une nation décevante ces dernières années, les Fennecs devaient se remettre les idées en place et refaire le plein de confiance pour la première de son nouveau sélectionneur.

Menés par un quatuor offensif composé de Gouiri, Bounedjah, Chaïbi et Brahimi, les Guerriers du Désert ont alors très vite pris l’ascendant dans le jeu. Dès les premières minutes, l’Algérie s’est procurée une grosse double action avec Gouiri et Bounedjah (3e). Et alors que le gardien bolivien, Guillermo Viscarra, s’est déployé pour sauver les siens (13e), Anthony Mandréa était proche de la correctionnelle mais Tougaï a bien veillé au grain (21e). Et après plusieurs offensives dangereuses, les coéquipiers de Nabil Bentaleb ont fait la différence suite à une belle combinaison entre Yacine Brahimi et Amine Gouiri, conclue par ce dernier. Très remuant depuis le début de la rencontre, l’ancien de Porto a fait un tour de passe-passe pour se faufiler entre deux adversaires et servir le Rennais. Clinique, le joueur formé à l’OL ne tremblait pas et trompait Viscarra après une frappe légèrement contrée.

L’énorme coup de mou pour l’Algérie sauvée par un Mandi fautif

Et alors que les Verts étaient souverains, leur avantage au score s’est écroulé dès le retour des vestiaires. Sur un ballon anodin derrière la défense, Aïssa Mandi s’est troué et Carmelo Algaranaz en a profité pour tromper Mandréa d’une frappe imparable en lucarne (1-1, 47e). Loin d’être sonnés, les Fennecs ont tenté de vite reprendre l’avantage mais la belle action entre Amoura, Gouiri et Benzia s’est terminée par une frappe contrée du dernier cité (49e). Séduisante en première période, la bande à Petkovic s’est alors liquéfiée en deuxième période. Aux abords de l’heure de jeu, elle a d’ailleurs failli prendre l’eau sur deux grosses actions de Fernandez (57e) et Villamin (60e). Et ce coup de mou a coûté cher aux Fennecs.

Sur un coup-franc anodin mais très bien frappé, Sagredo a profité de la mauvaise intervention de Mandréa pour mettre les siens devant (1-2, 71e). Décontenancés, les Algériens ont alors cherché à égaliser par tous les moyens. L’entrée de Mounsef Bakrar a alors fait beaucoup de bien. C’est justement l’abnégation de l’attaquant de New York qui a parfaitement servi Yassine Benzia qui a trompé Viscarra pour égaliser (2-2, 81e). Le joueur formé par l’OL était d’ailleurs proche de tout renverser sur l’action suivante, mais le portier bolivien a réalisé une parade formidable (82e). Et après quelques offensives dans les dernières minutes, l’Algérie l’a finalement emporté grâce à Aissa Mandi suite à un bon centre de Kendouci (3-2, 90+4e). Avec cette victoire en fin de rencontre après une première période pleine d’entrain, les Fennecs ont perdu pied sur plusieurs sautes de concentration mais ont montré un beau caractère pour finalement gagner. Il faudra faire mieux mardi contre l’Afrique du Sud (22h).