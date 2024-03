Cameroun : les graves accusations d’Alex Song

À 36 ans, Alexandre Song ne porte plus le maillot du Cameroun (49 sélections), mais l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone suit toujours de très près l’actualité des Lions Indomptables. Et à l’heure où la sélection nationale est au coeur de plusieurs polémiques, Song a assuré que les listes du sélectionneur Rigobert Song sont modifiées sans son consentement.

«Je ne comprends pas comment dans une équipe du Cameroun, on n’appelle pas un garçon comme Jean Onana. (…) Le sélectionneur fait une liste, il envoie à la fédération, mais quand la liste lui revient, elle n’est plus la même», a-t-il confié à l’émission Fou Fou Foot sur la CRTV Sports, dans des propos relayés par Afrik Foot.