Mercato : le PSG a pris sa décision pour Alphonse Aréola

Parti en prêt du côté du Real Madrid dans le cadre du transfert de Keylor Navas au PSG, Alphonse Areola a dû se contenter de miettes derrière Thibaut Courtois. Avec 8 apparitions avec le Real Madrid dont 135 minutes de jeu en Ligue des Champions, le gardien formé au PSG ne peut se contenter d'un si faible temps de jeu.

Mais l'international tricolore va peut-être connaître un été compliqué. Le Real Madrid n'est pas forcément convaincu à l'idée de lui donner définitivement un poste de numéro 2 qu'il n'ambitionne pas vraiment d'avoir. Et au PSG aussi son avenir est bouché. Selon RMC, Leonardo et la direction du club parisien ont pris leur décision et ont déjà acté son départ. Mieux, le PSG chercherait déjà un numéro 2 pour le poste de gardien de but derrière Keylor Navas...