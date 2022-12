Ligue 1 : réduit à 10, le PSG arrache les trois points face à Strasbourg

La suite après cette publicité

Pour le retour de la Ligue 1 avec l’inédit Boxing Day en France, le Paris Saint-Germain recevait le Racing Club de Strasbourg au Parc des Princes ce mercredi soir dans le cadre de la 16e journée du championnat. Le club de la capitale, solide leader avant la trêve internationale réservée à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, pouvait compter sur le retour de certains de ses Mondialistes, dont les deux attaquants Kylian Mbappé et Neymar Jr, titulaires aux côtés d’Hugo Ekitike en attaque. Avec l’absence de Presnel Kimpembe, Christophe Galtier décidait de faire confiance au jeune El Chadaille Bitshiabu (17 ans) à gauche du capitaine Marquinhos. Du côté des Alsaciens, Julien Stéphan ne changeait pas réellement son dispositif et faisait confiance à son attaque habituelle composé d’Adrien Thommasson, accompagnant Ludovic Ajorque et l’ancien Parisien Kevin Gameiro. Le début de la rencontre était à mettre au crédit des locaux, toujours aussi dangereux offensivement. Monopolisant d’abord le ballon, le PSG s’offrait sa première occasion par le biais de Nordi Mukiele, dont la frappe était contrée en corner. Il fallait attendre le parfait appel de Marquinhos sur le coup franc de Neymar Jr pour assister à l’ouverture du score parisienne, d’un coup de casque pour tromper Matt Sels (1-0, 14e). L’attaquant brésilien croyait ensuite obtenir un penalty à la suite d’un contact avec Gerzino Nyamsi, mais son geste exagéré n’était pas signalé par l’arbitre, M. Clément Turpin (20e). Kylian Mbappé attendait la 25e minute pour tester le gardien adverse, sans succès pour le Bleu. Gameiro était également mis en échec par Gianluigi Donnarumma dans l’autre surface (30e).

Présent dans le onze de départ pour la troisième fois cette saison, Hugo Ekitike manquait de réussite dans cette rencontre, ne trouvant pas le cadre sur ses deux occasions dans le premier acte (35e, 45+1e). Au retour des vestiaires, Marquinhos trompait cette fois-ci la vigilance de son propre portier, détournant le centre de Thommasson dans ses propres filets (51e). Averti pour une main au visage du numéro 10 strasbourgeois (61e), Neymar Jr était même expulsé dans la foulée après une simulation grossière dans la surface, obligeant M. Turpin de lui adresser le deuxième jaune, synonyme de rouge (62e). Mais malgré l’infériorité numérique, les hommes de Galtier se montraient parfois dominateurs dans la moitié de terrain adverse, sans pour autant arriver à trouver la solution dans les derniers mètres. En fin de match, le RCSA inquiétait Parisiens, semblant trop juste physiquement, et apportait quelques frayeurs dans la zone de vérité parisienne, là aussi sans succès. Alors qu’il arrivait à s’offrir un face-à-face devant Sels, Mbappé ratait son crochet et perdait finalement le ballon pour une grosse occasion de reprendre l’avantage (90+1e). Mais sur l’une des dernières actions du temps additionnel, Nyamsi poussait Mbappé, seul face à Sels. Le numéro 7 parisien se faisait justice lui-même et offrait les trois points aux siens. Score final : 2-1. Strasbourg reste avant-dernier au classement à trois points de Nantes, premier non-relégable. Le PSG, toujours premier de Ligue 1, prend huit points provisoires sur le RC Lens, en déplacement à Nice ce jeudi.

