L'OL revient à la charge pour Samuel Umtiti !

« Ce sont des joueurs de l'équipe première, ils se sont entraînés avec nous avant la tournée. Mais j'ai été très clair avec eux en mai. Eux aussi cherchent des solutions. On essaye de les aider pour qu'ils puissent jouer. Ils savent qu'ici, ça va être impossible pour eux. Ils doivent trouver une solution pour jouer ailleurs ». Plus tôt cette semaine, Xavi envoyait un message clair à ses indésirables, dont Samuel Umtiti.

Il faut dire que contrairement à d'autres joueurs comme Neto ou Martin Braitwhaite qui suscitent tout de même quelques intérêts, c'est assez calme dans le cas du Français. Principalement à cause de son salaire mirobolant pour un joueur n'ayant pratiquement pas joué la saison dernière. En début de mercato, on a parlé du Stade Rennais, mais l'opération n'a finalement pas abouti, alors que l'Olympiakos serait le dernier club intéressé.

Des contacts récents

La rumeur concernant un retour à l'OL a aussi été évoquée... Et visiblement, elle est sérieuse. Selon les informations du quotidien Sport, il y a eu, ces derniers jours, des contacts entre le clan Umtiti et la formation rhodanienne pour un retour. Le média n'en dit pas plus, mais souligne deux points importants : le joueur veut revenir en Ligue 1 pour se relancer, et il est prêt à faire des efforts sur le plan financier.

Le salaire ne serait donc pas forcément un problème pour l'OL si le défenseur de 28 ans accepte donc bel et bien de faire des sacrifices. Le FC Barcelone serait lui aussi prêt à faire des concessions et s'asseoir sur quelques millions d'euros pour faciliter le départ du défenseur central. La balle est donc dans le camp de l'OL !