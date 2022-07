FC Barcelone : le gros coup de pression de Xavi à Samuel Umtiti et aux indésirables

La suite après cette publicité

Peu à peu alors que l'été avance, l'effectif du Barça commence à avoir de l'allure. Après les arrivées de Kessié, Christensen, Raphinha et Lewandowski, le club catalan s'apprête à annoncer l'arrivée de Jules Koundé. Un renfort de poids pour le secteur défensif. Si la vente d'une partie des droits TV de la Liga au fonds Sixth Street a permis aux Barcelonais de se faire plaisir sur le mercato, il faut tout de même vendre et alléger cette masse salariale conséquente...

Et des joueurs dont le Barça veut se débarrasser, il y en a encore beaucoup. Ils sont d'ailleurs restés à Barcelone et n'ont pas traversé l'Atlantique pour participer au stage avec le reste de l'équipe. Parmi eux, on retrouve Samuel Umtiti, qui était un temps annoncé du côté du Stade Rennais, ou encore Oscar Mingueza, Riqui Puig, Neto et Martin Braithwaite. Cette nuit, en conférence de presse, l'entraîneur barcelonais a été très clair avec eux.

Umtiti n'aura aucune chance de se montrer

« Ce sont des joueurs de l'équipe première, ils se sont entraînés avec nous avant la tournée. Mais j'ai été très clair avec eux en mai. Eux aussi cherchent des solutions. On essaye de les aider pour qu'ils puissent jouer. Ils savent qu'ici, ça va être impossible pour eux. Ils doivent trouver une solution pour jouer ailleurs », a tout simplement lancé l'ancien milieu de terrain catalan.

Un message très clair à destination des joueurs considérés comme indésirables dans l'effectif. Seulement, le salaire conséquent de certains d'entre eux rend difficile cette recherche de nouveau club, alors que des joueurs comme Neto ou Braithwaite ont pourtant bon nombre de prétendants, mais ils ne peuvent pas s'aligner sur leurs émoluments. L'heure est aux sacrifices donc...