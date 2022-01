La CAN 2023 en Côte d'Ivoire se déroulera en été

Le Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football a dévoilé les dates de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera en Côte d'Ivoire en 2023. L'instance panafricaine a en effet annoncé que la 34e édition du tournoi, qui réunira 24 joueurs comme c'est le cas depuis 2019, se jouera du 23 juin au 23 juillet 2023 et se répartira dans six stades situés dans cinq villes ivoiriennes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro, capitale du pays.

Un retour à la normale prévu après le report de la CAN 2021, qui se joue actuellement au Cameroun et qui avait été programmé initialement l'été dernier, avant que les pluies tropicales et la situation sanitaire n'oblige la CAF à déplacer la compétition en hiver, posant des problèmes à plusieurs clubs européennes. Pour rappel, la CAF organisait habituellement la CAN à l'hiver de chaque année paire depuis sa création en 1967, mais cette périodicité a changé en 2013 pour passer aux années impaires et la reprogrammer en été et ainsi ne pas tomber en année de Coupe du Monde.