Le Real Madrid est prêt à mettre 60M€ sur un vainqueur de l’Euro 2024

Actuellement deuxième de Liga derrière le FC Barcelone et quart de finaliste de la Ligue des Champions tout en étant en lice en Coupe du Roi, le Real Madrid effectue une saison intéressante, mais il va falloir convertir cela lors de la dernière ligne droite de l’exercice. Les Merengues sont rivés sur la fin de saison qui s’annonce intense, mais en coulisses on travaille évidemment pour dessiner la saison suivante. Et alors que l’avenir du futur coach madrilène n’est pas encore décidé avec un Carlo Ancelotti possiblement partant et un Xabi Alonso régulièrement cité, les arrivées de joueurs commencent à se définir.

Comme depuis le début de la saison, le nom du latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold revient régulièrement. Si son arrivée a pris forme et que les signaux sont au vert, ce dossier n’est pas encore bouclé pour autant. Ces derniers jours, un autre nom revient également du côté de la Casa Blanca pour le secteur défensif, il s’agit de Dean Huijsen, le prodige de Bournemouth. Le défenseur central qui a débuté en sélection avec la Roja sur cette trêve internationale de mars est convoité par de nombreux cadors européens et dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros. L’autre nom qui revient c’est celui de Martin Zubimendi et cela commence à prendre de l’épaisseur.

60 M€ pour Martin Zubimendi

Ainsi, El Partidazo de Cope annonce que le Real Madrid accélère pour faire venir le joueur basque de 26 ans qui pourrait enfin faire le grand saut et quitter son club formateur de la Real Sociedad. Suivi cet hiver par Manchester City et annoncé également comme une potentielle recrue cet été du côté d’Arsenal où on retrouve Mikel Merino, son ancien coéquipier du côté des Txuri-urdinak, Martin Zubimendi sait que la situation de son club ne favorise pas sa continuité. Actuellement douzième de Liga, le club basque ne se qualifiera pas pour la prochaine édition de la Ligue des Champions et cela risque de freiner son évolution.

Face à cette situation, son agent serait à l’écoute des offres et le président du Real Madrid, Florentino Pérez, serait passé aux renseignements pour celui qui avait gagné l’Euro 2024 l’été dernier avec l’Espagne. Disputant 38 matches cette saison avec la Real Sociedad (2 buts et 2 offrandes), Martin Zubimendi est sous contrat jusqu’en juin 2027 et dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Un prix loin d’être édifiant pour le Real Madrid qui est prêt à mettre le tarif et sait que le joueur pourrait rentrer dans le plan de jeu de Carlo Ancelotti comme celui de Xabi Alonso. En effet, le technicien du Bayer Leverkusen avait déclaré ceci à propos de Martin Zubimendi : «c’est le joueur que chaque entraîneur aimerait avoir.» Avec ou sans Xabi Alonso, le Real Madrid a passé la seconde dans le recrutement d’un milieu de terrain capable de combler le vide laissé par Toni Kroos depuis quelques mois.