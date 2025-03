Real Madrid : Trent Alexander-Arnold a dit oui mais…

Le 15 janvier dernier, El Chiringuito a annoncé que Trent Alexander-Arnold (26 ans) serait un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Un peu plus de deux mois plus tard, la tendance se confirme. Ce mardi, Marca assure que l’Anglais veut rejoindre Madrid, qui lui offre un bail de 5 ans. De son côté, Sky Sports confirme que le latéral droit, en fin de contrat à Liverpool, souhaite absolument rejoindre la Casa Blanca. Les discussions progressent entre le clan TAA et les Merengues afin de trouver un accord pour son arrivée libre cet été.

Mais ce n’est pas encore le cas. Le média anglais assure qu’aucun accord total n’a été trouvé pour l’instant. Il y a encore de nombreux détails à régler notamment en ce qui concerne la prime à la signature, les droits à l’image et d’autres primes. Sky Sports précise qu’il n’y a aucune garantie concernant sa signature au Real Madrid mais que tout cela est en excellente voie et qu’il devrait porter le maillot du Real Madrid l’an prochain, sauf retournement de situation de dernière minute.