Liga : Cadix valide son maintien en s'imposant face à Huesca

Match de deuxième partie de tableau ce samedi après-midi à l’occasion de la 35ème journée de Liga. Cadix, 12ème et dont le maintien était quasiment assuré, recevait Huesca, 18ème et premier relégable qui devait s’imposer pour espérer se sauver.

En première période, Cadix ouvrait le score par l’intermédiaire de Marcos López à la 43e minute (1-0) avant que Rafa Mir n’égalise deux minutes plus tard (1-1, 45e). Fin de première période agitée puisque Gastón Silva marquait contre son camp et redonnait l’avantage à Cadix (2-1, 45e). En seconde période, aucun but n’était inscrit et la victoire revenait à Cadix, 2-1. L’équipe andalouse grimpait à la 11ème place et validait alors son maintien dans l’élite du football espagnol avec ces 3 points, alors que Huesca restait à la 18e position et perdait une cartouche.

