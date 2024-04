Mateo Joseph, la pépite que l’Espagne a chipé à l’Angleterre

Comme d’autres grandes nations européennes, l’Espagne a été confrontée à la problématique des binationaux à plusieurs reprises ces dernières années. Dans certains cas, la Roja a ainsi vu des joueurs talentueux choisir de représenter un autre pays, à l’image d’Achraf Hakimi (Maroc), Brahim Diaz (Maroc) ou Alejandro Garnacho (Argentine). Dans d’autres dossiers, la Fédération Espagnole a été gagnante, comme Lamine Yamal, Ansu Fati ou Alejandro Baldé. Et dans ce groupe des Espoirs convoqués pendant cette trêve internationale, il y a eu plusieurs cas similaires, comme le défenseur hispano-colombien de Valence Christian Mosquera, le défenseur hispano-néerlandais de la Roma Dean Huijsen et Mateo Joseph.

Pourtant, le joueur né à Santander dans le nord de l’Espagne, semblait avoir décidé de défendre les couleurs de l’Angleterre dans un premier temps. Fils d’un Anglais et d’une Espagnole, il avait même disputé quelques rencontres avec les U20 des Three Lions, allant jusqu’à participer au Mondial dans cette catégorie l’an dernier. Appelé pour jouer pour l’Espagne pour la première fois en ce mois de mars, il a notamment offert la victoire aux espoirs ibériques face à la Belgique en fin de match (1-0). Un but de renard, étant bien placé à la retombée d’un centre à ras de terre sur une transition rapide des Espagnols. « Je rêve de ces débuts depuis que je suis enfant, mon rêve était de jouer pour l’Espagne », a confié le buteur après la rencontre.

L’avenir de la Roja en attaque ?

Il n’en fallait pas plus pour que l’Espagne s’enflamme. Pourtant, Mateo Joseph est - ou était du moins - loin d’être un des jeunes les plus en vue du pays. Son concurrent en attaque, Samu Omorodion, brille en Liga où il est prêté par l’Atlético à Alavés, et la plupart des joueurs du groupe espoirs espagnols sont déjà relativement importants dans des clubs de première division. Il faut dire que le joueur formé à l’Espanyol, parti à Leeds à l’hiver 2022, n’est pas encore titulaire en Championship, où il n’a participé qu’à 14 rencontres cette saison, toutes en sortie de banc, inscrivant son premier but ce week-end fac à Watford. Même s’il faut dire qu’il avait impressionné tout le monde en signant un doublé en huitièmes de FA Cup face à Chelsea en février.

Joueur plutôt costaud physiquement et avec des qualités physiques indéniables, il n’a pas forcément cette touche technique et cette volonté de combiner qui plaît tant en Espagne. Mais dans la surface, il fait très mal aux défenseurs, étant très rapide et solide dans les duels. Il faisait un carton dans le championnat U23 anglais avec Leeds, avec une moyenne de plus d’un but par match avant d’être promu en A, en bonne partie grâce à son explosivité et son ascendant physique sur le reste des joueurs. L’Espagne peut se frotter les mains…