Montpellier va vendre Maxime Estève à Burnley

Le Montpellier Hérault Sport Club s’apprête à toucher un joli pactole. Longuement courtisé depuis un an et demi, notamment en Italie (AC Milan, Sassuolo, Udinese…) et en Belgique (Club Bruges), le défenseur central Maxime Estève (21 ans) pourrait bien découvrir la Premier League dès cet hiver. En effet, selon les dernières indiscrétions de L’Equipe, Burnley serait prêt à s’aligner sur les exigences d’indemnité de transfert fixées par la direction héraultaise, à savoir 12 millions d’euros.

Un chèque qui placerait le joueur formé à Montpellier dans le top 10 des meilleures ventes de son histoire, à égalité avec Olivier Giroud (vers Arsenal à l’été 2012) et Morgan Sanson (parti à l’OM durant l’hiver à l’hiver 2017). Formé à Grammont après quelques années à l’AS Canet, Esteve a très vite débuté sa carrière professionnelle, devant dépanner en défense centrale durant la saison 2021-2022 avant de s’imposer régulièrement en tant que titulaire dans la charnière centrale ou à gauche de l’arrière-garde, son poste de formation (60 matches disputées TCC, 1 but et 1 passe décisive).