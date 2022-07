OM : Pablo Longoria remercie Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli et l'Olympique de Marseille, c'est donc déjà fini. Ce vendredi, alors que le club phocéen venait de reprendre l'entraînement, l'Argentin a décidé de s'en aller. Mais si son départ est soudain, le président Pablo Longoria a tenu à faire l'éloge de son ex-entraîneur, après avoir remercié El Pelado d'être parti sans réclamer aucune indemnité.

«Ce n'est pas une journée facile. L'OM et Sampaoli se séparent d'un commun accord. Je tiens à remercier Jorge pour ce qu'on a vécu ensemble. Il a construit un beau projet. On a passé de très bons moments lors de la deuxième saison. On a vécu de bons moments humains, beaucoup de confidences. C'est un ami qui s'est très bien comporté durant toute la saison. On doit le remercier pour son comportement honnête, professionnel. Ces dernières semaines, on a cherché à poser les bases de la nouvelle saison. On doit aller dans la même direction et ce moment rentre toujours dans une phase de friction professionnelle. J'ai lu son communiqué, il est partagé. Mais hier, on a discuté et on a parlé de timing. On connaît les attentes ici à Marseille. On a décidé dans une conversation sincère de nous séparer», a-t-il déclaré, dans des propos relayés par La Provence.