Jorge Sampaoli et l'OM, c'est terminé

Décidément, la vie est tout sauf un long fleuve tranquille à Marseille. Jorge Sampaoli a surpris tout son monde en décidant de démissionner de ses fonctions d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Sans doute secoué, le club de la cité phocéenne, qui a bouclé le dernier exercice de Ligue 1 à la deuxième place derrière le PSG, a officialisé la nouvelle ce vendredi.

La suite après cette publicité

« L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. Jorge Sampaoli est le premier entraineur à qui Pablo Longoria a souhaité confier le destin de l’équipe première en février 2021. L’entraineur argentin avait pris les rênes de l’équipe dans un contexte particulier en cours de la saison 2019/20. Depuis son premier jour à Marseille, il s’est pleinement investi dans la mise en place d’une philosophie de jeu et d’un état d’esprit conquérant correspondant aux valeurs de l’Olympique de Marseille. C’est donc avec émotion que le club et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. L’OM souhaite remercier sincèrement et très chaleureusement le travail de Jorge Sampaoli. Après 16 mois de collaboration, ce travail a permis au club de franchir un palier dans la construction de son nouveau projet sportif et de se qualifier directement pour l’UEFA Champions League», précise le communiqué des Olympiens.

La patience de Sampaoli a des limites

L'information avait filtré quelques minutes auparavant, alors que le sulfureux technicien argentin ne s'était d'ailleurs pas présenté à la Commanderie pour diriger l'entraînement, mais le bruit de couloir courait depuis plusieurs jours. Une réunion de crise s'était dans la foulée tenue avec Pablo Longoria et l'état-major marseillais pour encaisser de coup de massue et l'acter. Ce choix de Jorge Sampaoli a été motivé par le début de mercato estival 2022 de l'OM, trop tendre à ses yeux. Malgré les arrivées de Samuel Gigot puis d'Isaak Touré en défense centrale, le coach de 62 ans désirait ardemment des renforts expérimentés.

Plusieurs pistes, comme celle menant à Axel Witsel, sont par exemple tombées à l'eau récemment. L'aventure d'El Pelado sur la Canebière n'aura donc duré qu'un an et demi. L'ancien sélectionneur du Chili, dont le contrat courait pourtant jusqu'en juin 2023, aura tout de même réussi à ramener l'OM en Ligue des Champions, après avoir échoué aux portes de la finale de la Ligue Europa Conférence en 2021-2022. Cette annonce résonne en tout cas comme un coup de tonnerre du côté de l'Orange Vélodrome, où Jorge Sampaoli aura quoiqu'il arrive marqué les esprits.