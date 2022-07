Jorge Sampaoli s'apprête à quitter l'OM !

La suite après cette publicité

Imprévisible. Jorge Sampaoli est décidément illisible. Après un an et demi à la tête de l'Olympique de Marseille, une deuxième place en Ligue 1 synonyme de qualification pour la Ligue des champions et une demi-finale de Ligue Europa Conférence, l'Argentin a décidé de claquer la porte à la surprise générale, annonce L'Équipe.

Le quotidien sportif révèle que le technicien albiceleste est mécontent du début du mercato phocéen, marqué par les arrivées de Samuel Gigot et Isaak Touré. Il considère que les renforts expérimentés, taillés pour la C1, qu'il réclame depuis plusieurs mois maintenant tardent trop à arriver et a donc décidé de dire stop.

Réunion au sommet

El Pelado n'était ainsi pas à l'entraînement ce vendredi pour assurer la séance du jour et une réunion au sommet est prévue dans les toutes prochaines heures avec le président Pablo Longoria pour entériner cette décision qui secouera évidemment le microcosme olympien.

L'Espagnol, qui avait fait des pieds et des mains pour le recruter afin de remplacer André Villas-Boas en février 2021, trouvera-t-il les mots pour inverser la tendance ? Rien n'est moins sûr. L'OM risque donc de devoir se trouver un nouveau coach sur le gong...