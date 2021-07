Chelsea a préparé une enveloppe de 175 M€ pour recruter Erling Haaland !

La suite après cette publicité

Erling Haaland (20 ans) enchaînera-t-il une nouvelle saison sous le maillot du Borussia Dortmund ? La question mérite d’être posée. Un an et demi après son arrivée chez les Marsupiaux, l’international norvégien (12 sélections, 7 buts) cartonne au BVB. Auteur de 40 buts et de 11 passes décisives en 43 apparitions en Bundesliga, le Scandinave régale aussi en Ligue des Champions (20 réalisations, 3 assists en 16 rencontres).

Des performances XXL qui sont bien évidemment suivies avec attention les grands d’Europe et tout particulièrement le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Chelsea. Mais après avoir trouvé un accord de principe avec Manchester United pour la vente de Jadon Sancho en échange de 85 M€ (hors bonus), Dortmund a fait savoir qu’un départ d’Haaland n’état pas à l’ordre du jour.

Les Blues veulent envoyer du lourd pour Haaland

Mieux, le BVB a affiché un prix ce vente de 160 M€, histoire de dissuader les courtisans les plus téméraires. Sauf que le patron des Blues, Roman Abramovich, n’a pas été refroidi par les exigences allemandes. Bild révèle en effet que le milliardaire russe a fixé un budget de 175 M€ pour le dossier Haaland ! Un budget hors normes qui ferait du Norvégien le deuxième transfert le plus cher de l’histoire.

Chelsea cherchera bien évidemment à vendre plusieurs éléments pour compenser une partie de cet énorme investissement, mais les champions d’Europe en titre veulent frapper vite et fort dans ce dossier. En effet, le Real Madrid semble fixé sur le dossier Mbappé et le Bayern n’a pas vraiment l’habitude de payer ce genre de sommes exceptionnelles.