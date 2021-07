Le Borussia Dortmund reste inflexible sur le prix d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

La saison 2020-2021 a été très spéciale pour tous les clubs de la planète, notamment lors des matches avec l'absence de public. Mais les finances ont surtout pris un coup ces derniers mois à cause de la pandémie de Covid-19. Les formations vont devoir faire attention à leurs comptes et les folies ne seront pas nombreuses pendant ce mercato estival. Pourtant, certaines écuries ont encore une belle marge de manœuvre, comme Manchester United qui a sorti environ 95M€ pour recruter Jadon Sancho, qui évoluait au Borussia Dortmund.

Même si le BvB perd un élément de qualité, cette belle somme va faire du bien au club allemand. Et ce à tous les niveaux. Ce dimanche, le Sunday Mirror parle en effet du Borussia Dortmund et plus particulièrement d'Erling Haaland sur sa Une. Car avec l'argent récolté lors du transfert de Jadon Sancho à Old Trafford, les Borussen disposent désormais d'assez de liquidités pour pouvoir conserver la star norvégienne une saison de plus. Du coup, le récent troisième de Bundesliga ne fera aucun cadeau aux courtisans du joueur de 20 ans.

160M€ ou rien !

Comme l'explique le média britannique aujourd'hui, le Borussia Dortmund ne baissera pas le prix d'Erling Haaland, qui est pour le moment de 138 millions de livres sterling, soit environ 160M€ ! Pour vraiment mettre la main sur le numéro 9, les clubs intéressés tels que Chelsea, Manchester City ou le Real Madrid devront donc sortir le chéquier pour convaincre le BvB de laisser partir leur pépite.

Auteur de 41 buts et 12 passes décisives cette saison en 41 apparitions toutes compétitions confondues, Erling Haaland a encore une fois envoyé un message aux clubs européens, lui qui était clairement sur un nuage durant l'exercice 2020-2021. Et forcément, avec un contrat jusqu'en 2024 pour le Norvégien, le Borussia Dortmund est en position de force. Les écuries européennes sont prévenues.