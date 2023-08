Liverpool : Jurgen Klopp explique les échecs Caicedo et Lavia

Cet été, Liverpool est en pleine galère sur le mercato, notamment au milieu de terrain. Et pour cause, les deux joueurs ciblés ont choisi la concurrence. En effet, Moises Caicedo et Roméo Lavia ont décidé de recaler les Reds pour rejoindre Chelsea. Un énorme coup dur pour Jurgen Klopp qui a tout de même pu voir l’arrivée d’Endo ce vendredi. Et en conférence de presse, il a expliqué les raisons des récents échecs.

« Il n’y a rien à dire. Le business des transferts est comme ça, vous parlez à des personnes, comme des agents et des joueurs. Parfois ça marche et parfois pas. Rien d’autre à dire. (…) Le mercato est encore ouvert. Jusque-là, à peu près tout peut arriver. Du côté des départs, de mon côté - rien ne se passera. Pour les arrivées, il est encore temps alors voyons ce qui se passe !