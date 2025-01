AC Milan : Sérgio Conceição fait déjà l’unanimité

La première semaine de Sérgio Conceição à la tête de l’AC Milan a été remplie de succès et la deuxième pourrait l’être d’autant plus. Arrivé à la rescousse en lieu et place de son compatriote Paulo Fonseca, l’ancien entraîneur du FC Porto, qui est passé proche d’un retour sur le banc du FC Nantes, a finalement été choisi pour sauver des Rossoneri au bord de la noyade, actuellement classés à la 8ème position de Serie A - avec deux de retard à jouer. Bien placé en Ligue des Champions et toujours en lice en Coppa, l’AC Milan a les doigts sur un premier trophée cette saison puisqu’ils se sont qualifiés pour la finale de la Supercoppa. La presse italienne parle déjà d’un effet Sérgio Conceição dans le groupe. Les vidéos, qui circulent sur les réseaux sociaux, montrent des joueurs souriants et motivés. La renaissance est en marche.

«Je suis fier. C’est un plaisir pour moi de travailler dans une équipe aussi importante. Pour moi, c’est un plaisir, une fierté, une avancée dans ma carrière et celle de mon équipe. Les supporters sont l’âme du club. Sans eux, il est difficile de vivre et de grandir, et nous devons respecter ces valeurs et dans ce sens travailler et prouver que nous sommes à la hauteur du Milan. Si je suis là, ce n’est pas bon signe, ça veut dire que quelque chose ne va pas», s’était réjoui Sérgio Conceição. Quelques jours plus tard, l’AC Milan nouvelle version a été récompensé avec une victoire exceptionnelle face à la Juventus, lors de la demi-finale de la Supercoppa Italia qui a lieu en Arabie saoudite. Malgré l’ouverture du score de Kenan Yildiz en première période, les Rossoneri ont renversé la vapeur dans le dernier quart d’heure grâce à Christian Pulisic et un CSC de Frederico Gatti. Direction la grande finale.

Un trophée pour bien débuter ?

Résultat de cette victoire tonitruante contre la Juventus, les Rossoneri affronteront ce lundi soir son rival de l’Inter Milan, sur la pelouse d’Al-Awwal Park à Riyad en Arabie saoudite. Un Derby della Madonnina qui prendra la forme d’une grande finale avec une belle Supercoppa à la clef : «j’espère que l’équipe est meilleure que moi qui ne vais pas très bien. Nous préparons ce match, cette finale contre l’Inter, qui est une équipe forte et qui a l’habitude de gagner, avec le même entraîneur et avec de nombreux joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps. Nous devons nous regarder nous-mêmes, c’est évidemment difficile, mais au milieu des difficultés, vous pouvez voir les hommes. N’oublions pas la journée et demie supplémentaire de repos de l’Inter, n’oublions pas les 4/5 joueurs qui ne sont pas au top. C’est la vérité, ce ne sont pas des excuses et je n’en parlerai pas après le match, mais c’est la situation», a déclaré l’entraîneur portugais.

Difficile de rêver d’un meilleur départ qu’en remportant un trophée et Conceição en a bien conscience. Quitter Riyad sur deux victoires face aux deux pires ennemis jurés de l’AC serait une formidable base de travail pour les prochains mois, qui s’annoncent importants pour la suite du projet sportif milanais : «une chance de commencer tout de suite par une finale ? La chance ne vient pas si on ne travaille pas. Elle vient si on travaille beaucoup, si on est sérieux. On peut avoir toute la foi du monde, mais si vous restez à la maison et vous priez pour des rêves que vous ne réaliserez jamais, mais vous ne les atteindrez pas. Nous devons avoir faim, être organisés et avoir un peu de chance. Parlez-vous de chance parce que vous êtes supporter de la Juventus ?», a détaillé en plaisant l’ancien coach du FC Porto. Les sourires reviennent dans le groupe, la bonne ambiance règne en conférence de presse et les rumeurs sur le mercato d’hiver sont alléchantes, notamment les dossiers autour de Marcus Rashford et Dani Olmo.

D’ailleurs, les grandes lignes du plan de Sérgio Conceição sont très claires. L’entraîneur portugais l’avait longuement détaillé dans l’un de ses premiers points presse, à la veille de la demi-finale de la Juventus : «j’arrive avec mes convictions au niveau du travail et tactique. Le système n’est pas si important pour moi, mais la dynamique sur le terrain. Ensuite, il y a une stratégie, une base, un travail sur les principes : l’équipe doit les comprendre. Chacun a son travail, on communique tous les jours. Aujourd’hui, j’ai parlé avec le nutritionniste : j’aime entrer dans tous les domaines. Mais c’est mon travail. Je parle à la direction quand il le faut, nous sommes tous là pour travailler en remontant dans la même direction. Nous voulons tous une chose : que le Milan arrive en Ligue des Champions, et il y a déjà un trophée à gagner. Nous sommes le Milan», avait expliqué Conceição. En tout cas, toute l’Italie aura les yeux rivés sur le Derby della Madonnina ce soir.