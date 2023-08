Almeria - Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid se rend sur la pelouse d’Almeria dans le cadre de la 2e journée de Liga. Vainqueurs 2-0 de Bilbao la semaine dernière avec notamment le premier but de Jude Bellingham en championnat, les Madrilènes ont pour objectif de faire la passe de deux face à un adversaire qui lui est nettement inférieur sur le papier. De son côté, Almeria aborde cette partie avec aucune pression si ce n’est de tenter de faire vaciller la grande Maison Blanche. Un défi de taille pour l’équipe dirigée par Vicente Moreno qui n’a plus battu le Real depuis plus de 15 ans. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Carlo Ancelotti organise son XI de départ en 4-3-1-2. Dans la cage, Lunin est préféré à Kepa alors que Rüdiger prend place en charnière centrale en compagnie d’Alaba. Au milieu de terrain, la principale information est la mise sur le banc de Camavinga qui est remplacé par Kroos. Enfin, Bellingham sera au soutien du duo d’attaque composé de Vinicius Junior et de Rodrygo. Côté local, Vicente Moreno met en place un 4-2-3-1. Une équipe équilibrée avec l’ancien marseillais Luis Suarez qui sera seul à la pointe de l’attaque des Rojiblancos.

Les compositions

Almeria : Maximiano - Pubill, Chumi, E.Gonzalez, Akieme - Baba, Robertone - Ramazani, Arribas, Embarba - L.Suarez.

Real Madrid : Lunin - Carvajal ©, Rüdiger, Alaba, Fran Garcia - Kroos, Tchouameni, Valverde - Belligham - Vinicius Junior, Rodrygo.