Le Barça ne vendra pas Memphis Depay avant d'avoir trouvé son remplaçant

De quoi sera fait l'avenir de Memphis Depay ? L'international hollandais avait rejoint le Barça l'été dernier mais, malgré 13 buts et 38 matchs disputés, il n'apparaît pas comme un premier choix dans l'esprit de Xavi. Le club catalan ne serait d'ailleurs pas contre une vente de l'ancien Lyonnais, qui arrive déjà en fin de contrat dans un an.

Cependant cette vente n'arriverait que si Barcelone trouvait un remplaçant à Depay, ce qui n'est pas encore fait. En tout cas, le club le plus chaud sur le dossier serait Arsenal, qui voit en l'ancien Red Devil le moyen de réaliser une affaire à moindre coût et donc de concentrer les dépenses ailleurs. Les Spurs de Tottenham seraient également intéressés par le Néerlandais selon The Sun.