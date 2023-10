Barça : João Cancelo s’agace avec des supporters

La suite après cette publicité

João Cancelo est au coeur d’une petite polémique. Le défenseur du FC Barcelone (prêté par Manchester City) a été filmé en train d’avoir une petite discussion salée avec quelques supporters venus lui demander une photo à la sortie du centre d’entraînement des Culés. « Vous êtes lourds ! Vous êtes tous les jours ici ! Je ne vais pas m’arrêter tous les jours. Allez, venez, on le fait vite. » Face à la propagation massive de la vidéo, le Portugais de 29 ans s’est expliqué sur les réseaux sociaux.

« Ce ne sont pas des supporters, ce sont des jeunes de 20 ans qui sont là tous les jours, que ce soit à l’extérieur du centre d’entraînement, lorsque je suis avec ma fille dans le parc ou même lors d’un simple dîner avec ma petite amie. Ils me demandent des signatures sur des autocollants ou des T-shirts pour les vendre ensuite. Et cela se répète tous les jours, toujours avec les mêmes personnes. Ce sont des gens qui ne savent pas respecter l’espace d’autrui. Aux personnes qui critiquent, essayez d’abord de connaître la réalité de la situation et commentez ensuite. Parce que je respecterai toujours les vrais fans. Prenez soin de vous », a-t-il déclaré sur Instagram.