Ligue des Champions : l’équipe type des huitièmes de finale aller

Les huitièmes de finale aller ont rendu le premier verdict, les favoris sont globalement au rendez-vous, le spectacle un peu moins. Ne se voilons pas la face, il n’y a pas eu beaucoup de raisons de vibrer devant les manches allers. Le Real Madrid et Manchester City ont été solides, le PSG a déçu pendant une mi-temps, l’Inter est au rendez-vous, mais le Bayern Munich et Arsenal ont déçu, pendant que PSV Eindhoven-Dortmund était indigne du niveau Ligue des Champions.

Cela dit, certains joueurs ont brillé et il est temps de composer l’équipe type de ces 8es de finale aller. Et comment ne pas aligner Andriy Lunin dans les buts. Auteur de 9 parades face au RB Leipzig, il a permis au Real Madrid de quitter l’Allemagne avec un clean sheet. L’habituel remplaçant a livré un grand numéro et a visiblement gagné sa place de titulaire jusqu’à l’issue de la saison. Devant lui, nous choisissons un système à 3 défenseurs, avec deux Français. Benjamin Pavard a été brillant avec l’Inter en tant qu’axial droit. Solide dans les duels et inspiré dans les relances. Il est accompagné par le polyvalent Aurélien Tchouaméni, qui continue de dépanner au poste de défenseur central, et qui a impressionné son monde contre Leipzig, surtout en deuxième période.

Un milieu made in Serie A

Pour les accompagner, place à un Parisien, Marquinhos. Beaucoup critiqué ces derniers mois, il a tenu la baraque face à la Real Sociedad, montrant du caractère dans les duels, ce qui lui est généralement reproché. Passons au milieu de terrain, avec encore un Français, Mattéo Guendouzi, qui épate tout le monde à la Lazio. Il a fatigué le milieu du Bayern Munich la semaine dernière. Il est accompagné de Nicolo Barella, la pile électrique de l’Inter Milan, encore au four et au moulin face à l’Atlético Madrid. En piston, un classique avec João Cancelo côté gauche, lui qui est l’une des rares satisfactions du Barça cette saison, et un choix offensif, avec Phil Foden, auteur d’un but et d’une passe décisive contre Copenhague.

Dans ce 3-4-3 hybride, nous installons Kevin de Bruyne et Brahim Diaz sous l’attaquant. Le premier a également délivré un but et une passe décisive contre le club danois. Le second a marqué le plus beau but de ces 8es de finale aller, avec une chevauchée fantastique ponctuée d’une frappe en lucarne contre Leipzig. Enfin, puisque peu de buts ont été inscrits lors de cette manche aller, nous avons privilégié Victor Osimhen, qui a égalisé en fin de rencontre contre le Barça, après une lutte de haute volée avec Araujo durant toute la rencontre. Auraient pu figurer dans ce onze des joueurs comme Galeno, Ousmane Dembélé, Immobile, ou encore Lewandowski.