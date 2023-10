Le Real Madrid et le FC Barcelone se livrent une bataille sans merci pour la nouvelle pépite serbe

La suite après cette publicité

Le nom de Matija Popović ne vous dit sans doute pas grand-chose. Seuls les accrocs de Football Manager, toujours déterminés à trouver la nouvelle pépite du football mondial l’ont sans doute déjà déniché. Les scouts de la planète l’ont également à l’œil depuis un moment. The Guardian l’a même noté dans sa liste annuelle des 60 joueurs de demain. C’est dire si le jeune Serbe est attendu au haut niveau.

D’ailleurs la presse locale ne manque pas une occasion de monter les attentes autour du milieu offensif. Ses prestations avec les U17 du Partizan Belgrade ne passent pas inaperçues. En 25 apparitions dans le championnat de sa catégorie, il a marqué à 21 reprises et délivré 5 passes décisives. Grand pour son poste (1m93), certains observateurs lui voient un profil à la Sergej Milinković-Savić mais en plus en offensif.

Un différend contractuel avec le Partizan…

L’histoire est belle mais elle n’est pas rose non plus. Avec de telles prestations, le jeune Popović devrait déjà jouer en équipe première seulement, et comme souvent, une histoire de contrat est en train de le pousser en dehors de son club formateur, informe la presse locale. Il a pourtant reçu l’«offre la plus importante de l’histoire du club pour un jeune joueur» d’après Miloš Vazura, le directeur général du Partizan. Le clan familial incarné par le père a dit non.

Résultat, le milieu offensif arrive en fin de contrat le 31 décembre prochain. Il peut d’ores et déjà signer où il le souhaite pour l’an prochain puisqu’il atteindra sa majorité le 8 janvier 2024. «Les négociations entre sa famille et le club se sont effondrées face à l’intérêt des grands clubs européens. Il y a des spéculations selon lesquelles il rejoindrait le Borussia Dortmund en janvier» poursuit le DG serbe. Toujours enclin à recruter de jeunes pousses, le BvB doit tout de même faire face à une grosse concurrence.

… qui aiguise les appétits des grands clubs

Comme pour Adra Güler au printemps dernier, le Real Madrid et le FC Barcelone sont sur les rangs pour tenter d’attirer le joueur de 17 ans. D’après Sky Sport Italia, des émissaires blaugranas se sont déjà rendus à Belgrade, alors que la Casa Blanca surveille la situation de celui qui est né à Altötting (Allemagne). L’Espagne l’a déjà rencontré sur les terrains puisqu’en mai dernier lors de l’Euro U17, Popović s’était offert une passe décisive contre la Rojita en phase de groupes (1-1).