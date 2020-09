Les nouveaux maillots de l'Angleterre pour l'Euro 2021

Comme les autres nations européennes équipées par Nike, l'Angleterre a dévoilé ses nouveaux maillots pour l'Euro 2021. Le nouveau maillot domicile des Three Lions renoue avec les bases avec notamment un recentrage du fanion de la fédération anglaise de football et du logo de l'équipementier, comme la tunique de 1996 ou celle de 2004 lorsque la sélection était encore équipée par Umbro.

Ce nouveau maillot des coéquipiers de Marcus Rashford demeure très épuré avec cette base blanche uni et ce col rond bleu foncé contenant une fine ligne rouge au centre ainsi que des bandes sur les côtes

Le maillot extérieur sort davantage de l'ordinaire avec une base bleue, alors que les Anglais arboraient depuis 2014 un maillot extérieur rouge, et un col polo contenant deux boutons marqués du slogan « We are Lions/We are England ».

Le logo Nike est aussi bleu avec un liseré rouge comme le fanion de la fédération anglaise de football. Un imprimé représentant les Three Lions est aussi visible en ton sur ton tandis que les bandes en zigzag sur les côtés sont rouges.

Les hommes de Gareth Southgate inaugureront leur nouveau maillot domicile dès samedi contre l'Islande, lors de leur premier match de la Ligue des Nations 2020/2021. Toute la nouvelle collection de l'équipe d'Angleterre sera quant à elle disponible à partir du 4 septembre dans les boutiques de Nike.