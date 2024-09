Ligue 1 : avant le Real Madrid, Lille explose Le Havre grâce à un triplé de David

À quatre jours de sa rencontre de gala face au Real Madrid, Lille peut souffler un bon coup. Face au Havre ce samedi, les hommes de Bruno Genesio ont redressé la barre, eux qui restaient sur 5 matches sans victoire depuis un mois. Surtout, ils ont obtenu ce succès sans jamais laisser une chance d’espérer à leurs adversaires (3-0), et en les faisant passer pour «des enfants contre des adultes», comme l’a si bien résumé Abdoulaye Touré à la mi-temps de la rencontre. En effet, les Havrais n’ont jamais existé en première période, concédant 13 tirs, et la domination outrageuse de leur adversaire, dont la possession de balle dépassait presque les 80%.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 10 6 4 3 1 2 11 7 13 Le Havre 6 6 -6 2 0 4 7 13

En début de match, Desmas maintenait son équipe à flot en détournant une tête de David (8e). Ce même David qui n’allait lui laisser aucune chance, dix minutes plus tard, après une offrande de Sahraoui en retrait (23e). Dans la même configuration, le Canadien inscrivait son 90e but sous les couleurs du LOSC, encore sur une offrande du Marocain, très remuant et auteur de ses deux premières passes décisives de la saison (35e). Chaque accélération de Tiago Santos et Zhegrova faisait souffler un vent de panique dans la défense normande, à la rue, mais heureusement, Desmas était décisif.

À lire

Yusuf Yazici va rejoindre l’Olympiakos

Triplé pour Jonathan David

A la pause, la soufflante de Didier Digard avait dû traverser les murs, les Havrais revenant avec de meilleures intentions. Mais après tout, ce n’était pas bien compliqué de faire pire que ce qu’on avait pu voir lors des 45 premières minutes. Chevalier était vigilant devant Soumaré (49e), Ngoura perdait son face à face avec le portier français (62e), Targhalline donnait quelques frissons aux Lillois, et Ngoura manquait sa tête (65e). Côté lillois, Sahraoui continuait de tourmenter les défenseurs havrais, avant d’être remplacé en fin de rencontre (74e).

La suite après cette publicité

Lille finissait par éteindre le courant d’un Stade Océane pourtant réveillé. Zhegrova laissait Opéri sur le carreau, puis adressait un centre au cordeau pour David, seul au second poteau. Le Canadien n’en demandait pas tant et s’offrait finalement un triplé (79e, 0-3), son troisième en Ligue 1, ce que seul Moussa Sow avait été en mesure de faire sous les couleurs du LOSC au XXIe siècle. Il pouvait même s’offrir un quadruplé sur penalty, mais Angel Gomes s’en chargeait et se manquait dans les derniers instants du match. Quoi qu’il en soit, cette victoire de Lille se résume à un seul homme : Jonathan David. Il faudra maintenant être capable de réitérer face à un adversaire d’un autre calibre : le champion d’Europe en titre madrilène.