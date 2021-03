FA Cup : Southampton torpille Bournemouth et file dans le dernier carré

Après 10 minutes, Bournemouth s'est fait une première frayeur, avec un but contre-son-camp de Cameron Carter-Vickers (11e), suite à un déboulé de Kyle Walker-Peters dans le dos de Diego Rico, finalement annulé pour une position de hors-jeu. Une échéance seulement retardée, puisque Moussa Djenepo a mis les Saints devant avant la pause. Nathan Redmond, servi par Walker-Peters au niveau de la ligne médiane, a remonté le terrain en diagonale, et décalé Djenepo dans la surface à gauche, qui a terminé d'un plat du pied droit vers l'opposé (1-0, 37e). Un but en forme de libération pour celui qui n'avait plus marqué depuis un match de Premier League contre West Brom, en octobre.

La suite après cette publicité

Puis, Nathan Redmond a fait le break. Après une touche côté gauche, dans son camp, ce dernier a traversé le pré, cette fois de gauche à droite, avant de transpercer le gardien adverse d'une frappe croisée en force (2-0, 45e+1). En roue libre, Southampton a encore accéléré, par Che Adams, avant que ce dernier ne soit signalé en position de hors-jeu (54e). Et derrière, Nathan Redmond, intenable cet après-midi, a enfoncé les Cherries (3-0, 59e). Bournemouth, septième de Championship, n'a pas fait illusion et les hommes de Ralph Hasenhüttl poursuivent leur route vers le dernier carré de la compétition. Le tirage au sort aura lieu demain, après les autres quarts de finale : Everton-Man City (18h30), Chelsea-Sheffield United (demain, 14h30) et Leicester-Man United (demain, 18h).