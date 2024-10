OM - PSG : Christophe Dugarry dézingue François Letexier

Présent lundi à l’antenne de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry est revenu sur le principal fait de jeu du Classique remporté, dimanche soir, par le Paris Saint-Germain, à savoir le carton rouge infligé à Amine Harit en début de rencontre pour un pied jugé trop haut sur Marquinhos. Une décision qui n’a cependant pas plu à l’ancien attaquant olympien. «J’avais envie de kiffer. J’avais coché ce week-end depuis 15 jours. J’avais envoyé la famille partir pour dire que je me faisais un beau week-end. Et là je me vois Arsenal-Liverpool où ça envoie, je vois Real Madrid-Barcelone où ça envoie et où ça court, ça se met des coups, ça y va en veux-tu en voilà. Et là je me vois ce Marseille-Paris Saint Germain avec ce Monsieur Letexier qui est normalement un très bon arbitre et qu’on a vu arbitrer en finale de l’Euro. Cette faute-là, en finale de l’Euro jamais il ne la siffle. Jamais il ne met rouge et je ne sais même pas s’il met un jaune», a tout d’abord lancé le consultant. Relancé sur cette séquence, Dugarry a par ailleurs fustigé les justifications de l’officiel du soir.

«J’entends ses explications et il a le droit de dire qu’il arbitre sur le côté technique et la protection des joueurs. Mais mec, tu n’es pas là que pour ça. Et il est là le problème de l’arbitrage, c’est pour ça que j’en appelle à Mika Landreau (conseiller sportif de la préparation tactique et technique des arbitres). Les arbitres ne sont pas là pour protéger les joueurs ou alors pas que pour ça. Ce n’est pas que ça, leur rôle. Ils vont passer leur temps à mettre des cartons rouges parce que des coups et des contacts, des blessures, des bleus et des égratignures il y en a tout le temps. Ils sont là aussi pour apporter au jeu de la fluidité, de l’impact et de la qualité. C’est lui (l’arbitre) qui est le métronome du match. Il peut m’expliquer ce qu’il veut mais ce match ne s’arbitre pas comme un autre match. C’est pour ça que je lui reproche quelque chose parce que, désolé de l’expression, il a tué mon match. Il m’a tué mon match! Je n’avais plus envie de voir le match parce qu’il me l’a tué! Et imagine le diffuseur qui paye 500 millions d’euros. Je vois Labrune dans les tribunes avec les présidents, 500 millions d’euros… Et le match le plus important, celui qui doit être la vitrine, le mec te l’a saccagé pour une faute où c’est limite jaune. Tu ne dois pas… Il t’a tué le match !» Ambiance…