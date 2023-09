Man City : Jeremy Doku jubile après son premier but

Titularisé pour la deuxième fois consécutive par Pep Guardiola ce samedi face à West Ham, Jeremy Doku a marqué des points. Si l’ancien Rennais a vécu un début de rencontre particulièrement compliqué, en étant notamment coupable d’une perte de balle sur le but des Hammers, il a su redresser la barre en inscrivant son premier but avec Manchester City et en étant acteur de la victoire des Sky Blues (3-1). Après la rencontre, le Belge a manifesté sa joie extatique.

La suite après cette publicité

«Cela signifie beaucoup pour moi, surtout que le premier but de West Ham est à cause de moi. Je voulais me racheter et j’ai aidé l’équipe, je suis très content, a-t-il indiqué. J’ai apprécié, j’ai eu beaucoup de 1 contre 1. Le coach m’a dit d’essayer de fixer et de dribbler, ça a fonctionné. Au premier match, Pep m’a dit que j’étais un peu timide mais aujourd’hui c’était mieux.»