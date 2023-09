Premier League : City poursuit sa série, United s’enfonce, Tottenham s’impose après un match fou

Après le joli succès de Liverpool sur la pelouse de Wolverhampton (3-1), la 5e journée de Premier League se poursuivait et offrait de belles affiches en ce samedi après-midi. D’abord, le leader Manchester City se déplaçait à West Ham pour tenter de continuer sa parfaite série de victoires. Avec Haaland, Foden, Alvarez, mais aussi Doku, pour sa première titularisation, la formation mancunienne a pourtant souffert en première période. Ils ont pourtant dominé le début de partie, mais les Cityzens ont été surpris par une des rares contre-attaques londoniennes. Servi par Coufal, Ward-Prowse pouvait lâcher une belle tête pour ouvrir le score avant la pause (1-0, 36e).

La suite après cette publicité

Mais la seconde période ne pouvait pas mieux démarrer pour Manchester City avec le premier but de Doku sous ses nouvelles couleurs, à l’issue d’une belle percée (1-1, 48e). Ederson détournait ensuite parfaitement une tête de Zouma pour rester à égalité (60e), et après cela, les Cityzens ont été intraitables. Bien servi par Alvarez, B. Silva permettait aux siens de finalement prendre l’avantage (2-1, 76e), avant qu’Haaland ne confirme la cinquième victoire de suite des Skyblues (3-1, 88e). Victoire difficile, mais importante pour les leaders du Championnat avant le début de la Ligue des Champions.

À lire

Le terrible constat de Pochettino sur l’effectif des Blues

Situation de crise à Manchester United

Pour l’autre formation de Manchester, la situation a été totalement différente. Bousculés par des affaires extra-sportives et la mise à l’écart d’Antony et Sancho, les Red Devils devaient retrouver le chemin du succès après la défaite contre Arsenal (1-3). Malgré la présence de la nouvelle recrue Hojlund, Man United a très mal débuté devant son public en encaissant un but de Welbeck, après un bon travail des Seagulls (1-0, 20e). United a ensuite montré trop d’imprécision offensivement pour espérer revenir au score. Et sur une rare occasion très bien construite, Hojlund pensait ouvrir le score pour glorifier ses débuts avec son nouveau club, mais le VAR signalait un hors-jeu (44e).

La suite après cette publicité

Et l’entame de la seconde période aura été encore pire que la première. Après un gros travail de Lamptey, Gross se jouait de Martinez pour tromper Onana et faire le break, à Old Trafford (2-0, 52e). Lamptey, décidément dans un grand soir, trouvait encore Joao Pedro dans la surface, qui pouvait éteindre Old Trafford d’une belle frappe enveloppée (3-0, 71e). La réduction du score de Mejbri ne changeait rien (3-1, 73e). Avec ce parfait succès, Brighton grimpe sur le podium avant ses débuts en Ligue Europa contre Athènes. De son côté, Manchester United s’enfonce alors dans la crise avec une troisième défaite en cinq journées. Pas du tout rassurant avant le déplacement chez le Bayern Munich, en Ligue des Champions mercredi.

Fin de match folle pour Tottenham

Dans les autres rencontres de la journée, Tottenham a subi sa première défaite de la saison contre Sheffield United, à domicile. Sans solution, les Spurs ont finalement cédé après un but en fin de rencontre par Hamer (1-0, 74e). Mais alors que Sheffield (14e) se dirigeait vers un premier succès de prestige pour enfin lancer sa saison, Richarlison sauvait les Spurs en égalisant dans les derniers instants (1-1, 90e+9). Et puisque ce samedi après-midi se devait d’être surprenant, Tottenham a finalement arraché la victoire grâce à un dernier but incroyable de Kulusevski (90e+11). Un scénario épique, permettant aux Spurs de rester invaincu et revenir deuxième, à deux points de Man City.

La suite après cette publicité

Pour Crystal Palace (8e), Edouard cartonne toujours autant en ce début de saison et a encore permis aux Eagles d’ouvrir le score sur la pelouse d’Aston Villa (7e) et signer son quatrième but de la saison (1-0, 48e). Mais le Français ne pouvait pas offrir la victoire à son équipe puisqu’au terme d’une autre fin de rencontre folle, Aston Villa est parvenu à renverser Palace grâce à des buts de Duran, Luiz et Bailey. Enfin, Luton s’est encore incliné à Fulham (9e) et reste bon dernier du Championnat avec quatre défaites en autant de matches joués.

Les rencontres de l’après-midi