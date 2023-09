PL : Liverpool renverse Wolverhampton et devient leader provisoire

Pour le match d’ouverture de la cinquième journée de Premier League, Liverpool, invaincu sur ce début de championnat (3 victoires et un nul), se déplaçait sur la pelouse du Molineux Stadium pour y affronter Wolverhampton, tombé à trois reprises sur quatre journées possibles, entresemées d’une large victoire en Coupe de la Ligue anglaise face à Blackpool (5-0). En cas de victoire, les Reds pouvaient s’emparer provisoirement du trône de leader devant Manchester City, en déplacement à West Ham plus tard dans l’après-midi (16h), avant de faire leur entrée en lice en Ligue Europa en milieu de semaine prochaine face à LASK. Dans une rencontre d’abord dominée par les Wolves, les locaux concrétisaient leur ascendant en première période avec l’ouverture du score de l’international sud-coréen Hwang Hee-chan, présent pour conclure le bon travail de Pedro Neto sur le couloir gauche (1-0, 7e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Liverpool 13 5 8 4 1 0 12 4 15 Wolverhampton 3 5 -6 1 0 4 5 11

L’ancien Strasbourgeois Jean-Ricner Bellegarde, pour sa première apparition sous le maillot orange, s’imposait comme un taulier dans l’entrejeu des siens, en terme de récupération et de défense vers l’avant. Mais au retour des vestiaires, Mohamed Salah trouvait Cody Gakpo au second poteau pour remettre les compteurs à zéro (1-1, 55e). Puis, sur un dégagement raté de José Sa, Andrew Robertson combinait avec Salah avant de tromper le portier portugais en première intention (2-1, 85e). L’Egyptien s’offrait même un triplé de passes décisives en trouvant Harvey Eliott dans l’axe, qui s’aidait du poteau pour faire trembler les filets une troisième fois et confirmer le succès des hommes en rouge (3-1, 90+1e). Le club de la Mersey s’offre donc les trois points du succès après la pause et devient le nouveau leader provisoire en attendant l’échéance des Skyblues. Wolverhampton concède un quatrième revers en 5 matches et pourrait s’approcher de la zone rouge en cas de résultats positifs de ses poursuivants.